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Австрийский суд признал вмешательство США в дела Украины. Нуланд фактически управляла страной с 2013 года

Австрийский суд признал вмешательство США в дела Украины. Нуланд фактически управляла страной с 2013 года

© Пресс-служба президента Украины Австрийский суд в ходе недавнего разбирательства привел целый перечень доказательств незаконных сделок преступного клана Байденов, пишет infoBRICS.

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