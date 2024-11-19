В Казани хотят создать центр компетенций татарской национальной кухни

В Татарстане прорабатывается проект центра компетенций, посвященного татарской национальной кухне. Он будет не только готовить специалистов для заведений республики, но и искать новые прочтения уже существующих блюд.
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