Какие проблемы в организме можно распознать по температуре рук

Температура рук может быть не только приятным ощущением, но и полезным индикатором вашего здоровья. На первый взгляд может показаться, что руки всегда одинаково теплые, но изменения в их температуре могут свидетельствовать о различных проблемах в организме.
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