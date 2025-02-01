В Роскачестве предостерегают от оплаты картой на Wildberries и Ozon Юлия ЧелкановаВ условиях растущей популярности интернет-магазинов, таких как Wildberries и Ozon, специалисты Роскачества настоятельно рекомендуют пользователям быть осторожными при выборе способа оплаты.
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