В Роскачестве предостерегают от оплаты картой на Wildberries и Ozon Юлия ЧелкановаВ условиях растущей популярности интернет-магазинов, таких как Wildberries и Ozon, специалисты Роскачества настоятельно рекомендуют пользователям быть осторожными при выборе способа оплаты.