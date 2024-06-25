В Нижнем Новгороде завершился третий Всероссийский фестиваль “Комедiя-Фест”. Фестиваль стартовал 13 июня и продлился девять дней, предоставив зрителям возможность насладиться комедийными постановками по мотивам классической и современной драматургии.
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