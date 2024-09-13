С пятницы, 13 сентября 2024 года, на дорогах усилено дежурство ГИБДД

Присутствие ГИБДД на дорогах увеличилось с пятницы, 13 сентября 2024 года. Москва и Московская область В пятницу столичный Госавтоинспекция традиционно напомнила, что вождение в нетрезвом виде недопустимо - в выходные инспекторы ГИБДД будут особенно пристально следить за такими нарушениями.