Большинство россиян тратят до 3 тысяч рублей на празднование Пасхи

Владимир Алтайцев

Чушь.Где доказательства? Ах, яйца закупают в магазинах? Так их и после этого дня будут есть.Куличи? Нет уж, ни за что не потрачу 300 рублей за кулич в 300 грамм весом. Я лучше уж пряников куплю по цене в 3-4 раза дешевле.