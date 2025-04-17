Большинство россиян тратят до 3 тысяч рублей на празднование Пасхи

Пасху отмечают 86% россиян. А среди опрошенных старше 55 лет — 90%. Отвечая на вопрос о восприятии праздника (можно было выбрать несколько вариантов ответа), 67% респондентов назвали его семейным и 46% — религиозным.
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