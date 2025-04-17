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Большинство россиян тратят до 3 тысяч рублей на празднование Пасхи

Большинство россиян тратят до 3 тысяч рублей на празднование Пасхи

Пасху отмечают 86% россиян. А среди опрошенных старше 55 лет — 90%. Отвечая на вопрос о восприятии праздника (можно было выбрать несколько вариантов ответа), 67% респондентов назвали его семейным и 46% — религиозным.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Чушь.Где  доказательства? Ах, яйца  закупают  в магазинах? Так  их  и после  этого  дня  будут есть.Куличи? Нет уж, ни за что не потрачу  300 рублей  за  кулич  в  300 грамм весом. Я  лучше  уж  пряников  куплю по  цене в  3-4  раза  дешевле.
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