Trump Loses Appeal Over Blocking Access to His Twitter

“A federal appeals court said Tuesday it won’t re-hear a case concerning executive privilege and Twitter after special counsel investigators in the 2020 election interference case were allowed to access data from Donald Trump’s account without telling him,” CNN reports.
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