Размышляя о старости Геннадия Зюганова. Где поставим галочку в бюллетене я и мой 20 летний сын..

Позитив для оптимистовПолитикаРазмышляя о старости Геннадия Зюганова. Где поставим галочку в бюллетене я и мой 20 летний сын.. Да безусловно поставлю. Раньше ставил и сейчас не промахнусь. Я родился в СССР. Был октябренком, пионером, комсомольцем.Вернуться к статье214НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ПашнинА Вы сравните нашу жизнь при горбачевско-ельцинским периодом и сегодняшним. И принимайте решение за кого голосовать. А когда мы настальгируем о СССР мы же вспоминаем всегда то что было для нас хорошего, а о плохом не говорим и не хотим вспоминать. Какая будет жизнь зависит от каждого из нас.Элина МорозоваМолодое поколение в СССР не жило. А информация к ним доходит в искаженном однобоком виде.Олег СамойловВ смысле - КАК однобоко? То,что при социализме была нищета и убожество? А что, это есть неправда?Элина МорозоваБыло многое, как плохое, так и хорошее. К 60-м годам нищеты уже не было. Кто хотел работать, тот нищим не был.Но прыгнуть выше головы мало кто мог.Сейчас тоже есть и нищета и убожество. Есть гигантское расслоение общества на классы-касты. Но и уровень жизни в общем повыше. Это как средняя температура по больнице. Так, что сравнивать можно только условно..Олег СамойловА я разве говорю, что ВСЁ было плохо? Однако, я КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен с утверждениями совкодрочеров об изобилии в СССР всего и всякого, абсолютной свободе передвижений и выборе места жительства, об абсолютной свободе мЫшления и прочая прочая прочая! У меня складывается впечатление, что Новосибирск вообще на Марсе в шестидесятые - восьмидесятые годы находился! Как и Львов, и Одесса, и Омск, и Горно-Алтайск! В СССР всего было валом, квартиры выдавали по три-пять штук на семью, зарплаты были такие, что люди не знали, куда ссыпать деньги, пенсии обеспечивали вольготное перемещение и изобильную жизнь пенсионеров по всей стране! Что-либо купить - проблем не составляло! Надо холодильник - пойди в аптеку, там можно выбрать любой, что тебе на душу упадет! Надо автомобиль для семьи - зашел в библиотеку и сказал, что вот вот-этот! И тебе его на блюдечке с голубой каемочкой доставят ДО того, как ты домой прискачешь из этой библиотеки! Ну, про мясо, колбасу и всякие киви и ананасы в январе - феврале - марте - кто бы спорил! Помидоры и огурцы в СССР в апреле и мае в магазинах уценяли до минуса! Короче, - хАчЮ в Савейскей САюС!!!СанСаныч ДемченкоКрасиво написано про дивный мир.про путешествия.учёбу и проч...Но на это нужны деньги!!! А где их взять в разрушенной ПЖиВ стране? Где найти работу (кроме бери больше-кидай дальше) если страна превратилась в феодально-блатную, сословную территорию, качающую ресурсы за :бугор: и социальных лифтов-нет..т.к всё захвачено подросшими отпрысками тех кто в начале катастрофы развала Союза-успел :урвать,спиз..ть,отжать, хапнуть: и т.д--они не отдадут этот кусок бесплатной кормушки..ни при каких условиях!!..К сожалению-наша .т.н :системная оппозиция; -плоть от плоти,..кровь от крови-этого строя..и перестановка или уход :бессменных: лидеров-петрушек --не изменит ничего...А молодёжь не вся такая.. как пишет автор и его сынок..(видимо не бедствующий) Молодёжь видит весь этот беспредел и настроена радикально..нужен лидер и мотивация..поднимется молодёжь--поднимемся и мы..ИМХООлег СамойловЗа камуноиздов аффтаришка топит? Вот тут соплями некий саньсаныджь демьченга страдает, что ему херово живется! А херово живется ему потому, что он - нищеброд! Истинный советский нищеброд, привыкший быть говном среди говна! А в основной своей массе люди жить стали в разы, а то и на порядок, ЛУЧШЕ, чем жили! Потому, гоосовать я буду за ту партию, которая работает НА СТРАНУ! ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ!Александр ДубковОн может и нищеброд,а ты полная МРАЗЬ такая же как и твоя ВОРОВСКАЯ властьАлексей АКГолосовать в этот раз не буду вообще ! Не за кого ! Одни антинародные ублюдки в Госдуре и рядом шастают .... А уж за лживых и подлых псевдокоммунистов - тем более голосовать не надо....В России должна быть одна партия , которая РАБОТАЕТ на Государство и на россиян (депутатов поэтому называют депутатами) , а не на свой карман ! Пора Путину разогнать эту воровскую шушеру тунеядцев.Олег СамойловНу, это ТВОЕ ПРАВО! Вместо тебя проголосует камуноизд и процент у камуняг повысится! И ведь так, как ты, мыслят многие! И, чем черт не шутит, камуняги возьмут и победят! И будет нам с тобой савейская щьщясьтьтя! Будут на партсобрания таскать, голосовать будем за одного кандидата, явка будет 99,8%, ЗА - 98,95%! И это будет ВЕРНО! Нам обепечат равные возможности при равном потреблении! А нехер нас баловать! Талоны - ВСЕМ!Олег СамойловТы, упёздок, в совок рвешься? Вперед и песней! С той, где вы завываете, что как один подохнем в баратьбе за камунизимь!СанСаныч ДемченкоСанСаныч ДемченкоНе надорвись болезный -ратуя за ПЖиВ--приплачивают поди?Анатолий ЗотовЧасто на партсобраниях сидел?Олег СамойловРаза три-четыре в год! В остальные месяцы старался либо в командировку, либо оперативным дежурным слинять! Плюс отпуск почти два месяца.Анатолий ЗотовА зачем в партию вступал?Олег СамойловА мне, как и 95% офицеров ВСЕХ ВС СССР, вступление в партию обеспечивало НОРМАЛЬНУЮ службу и продвижение по ней! У меня есть примеры по двум офицерам, которые в эту партЕю не вступили! Один - командиром автороты непонятно как умудрился стать в Одесском пограничном отряде и ТАК этим самым командиром автороты его и уволили в звании капитан, как только ему исполнилось 40 лет! ВСЁ! Пиздец службе парня! Пенсия копеечная, выслуги с гулькин член, на работу хер куда устроишься! А спец - таких еще искать и искать надо было! А второй - командиром комендантского взвода службу закончил! Тоже в 40 лет! Правда, в звании старшего лейтенанта! Он - БЕСПАРТИЙНЫЙ! НЕ ХЕР! Вот и вся принципиальность НЕ вступления в мудрейшую и наинароднейшую! А офицеры - ВСЕ карьеристы! ВСЕ! БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ! И выбирать особо НЕ приходилось. И как только КПСС объявили вне закона, то из этой самой любимой и самой прекрасной партии вышли практически ВСЕ, в том числе и начальники политотделов и секретари партийных комиссий! А теперьтначинай свистеть и визжать, что Присягу нарушили, что партЕю предали и далее по списку! Но это офицеров и прапорщиков касалось! А кроме этих категорий еще и инженеры были, и научные работники, и иные граждане! Которым НЕвступление в партЕю обходилось весьма дорого в плане как работы, так и жизни в совке! КТО квартиры получал в первую очередь? ЧЛЕНЫ партЕи! Кто пользовался всякого рода преференциями? ЧЛЕНЫ партЕи! КТО в забугорье в командировку мог ехать? ЧЛЕНЫ партЕи! А НЕ члены - Хуй вам во все рыло! Хоть по толщине, хоть по длинне! НЕ члены могли выехать в загранкомандировку только в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЕЙШИХ случаях! Дальше тебе объяснять надо? Толко не свисти мне про то, что по всем этим вопросам НЕЧЛЕНЫ самой могучей и наинароднейшей партЕи спокойненько продвигались! Я НИКОГДА НЕ ЖИЛ в СССР! Я СССР НИКОГДА НЕ видел и НИКОГДА НЕ нюхал! Посему, можешь свистеть фигурным свистом хоть зеленого, хоть розового цвета, хоть вправо, хоть влево! Мне всего 69 годочков, служил я в Пограничных войсках КГБ СССР. Это тебе в качестве справочки кратенькой!ИИринаТупоголовые враги коммунистов постоянно хотят доказать одно -а доказывают совершенно другое . Так ,и перед этими своими выборами , устроив масштабную травлю именно КПРФ -из всех остальных 13 политических партий ,они доказали ,что именно КПРФ они считают настоящей оппозицией своей преступной антисоветской/антикоммунистической клике ,а ЗА елроссов -у них ничего нет .Александр Дубковне за коммуняк не за твоих хозяев воров,а про СССР молчи ты там не жил,тогда может за умного сойдешьАнатолий ЗотовПроголосовал бы за коммунистов в КПРФ, если бы они там были. Старые зажирели и продали все идеи коммунизма, а новые их только по наслышке знают.Олег Самойловшуршурегу демчинге саапчяю: я тебя, падаль, ТОЖЕ в игнор сунул! Хуй тебе, а не вякания в мою сторону, упёздок!Комментировать
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