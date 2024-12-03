Приоритеты бюджета — дороги, школы и жилье: интервью с Ольгой Ольховой

Ольга Ольховая, председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Законодательной Думы Хабаровского края, рассказала в интервью“Аргументы Недели — Дальний Восток” об экономических приоритетах региона и планах на ближайший бюджетный период.
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