Большинство россиян не понимают разницы между апартаментами и квартирами

Лучше всего особенности апартаментов известны столичным жителям, гражданам с высшим образованием и тем, кто недавно купил жилье Почти две трети россиян (61%) плохо понимают разницу между квартирами и апартаментами и только 38% граждан имеют представление об этом, говорится в исследовании аналитиков Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).