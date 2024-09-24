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Большинство россиян не понимают разницы между апартаментами и квартирами

Большинство россиян не понимают разницы между апартаментами и квартирами

Лучше всего особенности апартаментов известны столичным жителям, гражданам с высшим образованием и тем, кто недавно купил жилье Почти две трети россиян (61%) плохо понимают разницу между квартирами и апартаментами и только 38% граждан имеют представление об этом, говорится в исследовании аналитиков Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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