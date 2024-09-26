GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити

Федеральный девелопер GloraX запускает продажи в своем первом проекте в Казани — GloraX Экосити*. Масштабный жилой комплекс расположен на территории площадью 29,5 га в «Экорайоне» Казани и включает в себя 10 урбан-блоков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии