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Татар-информ

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GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити

GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити

Федеральный девелопер GloraX запускает продажи в своем первом проекте в Казани — GloraX Экосити*. Масштабный жилой комплекс расположен на территории площадью 29,5 га в «Экорайоне» Казани и включает в себя 10 урбан-блоков.

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