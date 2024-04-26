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Инсайдер Evleaks показал дизайн Pixel 8a во всех четырех цветах

Инсайдер Evleaks показал дизайн Pixel 8a во всех четырех цветах

Авторитетный инсайдер Эван Бласс, также известный как evleaks, опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) качественные рендеры готовящегося к выходу бюджетного Pixel 8a во всех доступных цветах.

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