Инсайдер Evleaks показал дизайн Pixel 8a во всех четырех цветах

Авторитетный инсайдер Эван Бласс, также известный как evleaks, опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) качественные рендеры готовящегося к выходу бюджетного Pixel 8a во всех доступных цветах.
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