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Питрәч районында Апанай мәдрәсәсендә укучы ир балалар өчен дини дәресләр узды

Питрәч районында Апанай мәдрәсәсендә укучы ир балалар өчен дини дәресләр узды

22-24 август көннәрендә Питрәч районындагы «Минем Ранчо» ял итү базасында Апанай мәдрәсәсендә укучы мәктәп яшендәге ир балалар өчен дини дәресләр үткәрелде.

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