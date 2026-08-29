Питрәч районында Апанай мәдрәсәсендә укучы ир балалар өчен дини дәресләр узды

22-24 август көннәрендә Питрәч районындагы «Минем Ранчо» ял итү базасында Апанай мәдрәсәсендә укучы мәктәп яшендәге ир балалар өчен дини дәресләр үткәрелде.
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