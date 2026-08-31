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Царьград

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Виктория Боня рассказала о любви к бане и недовольстве продуктами

Виктория Боня рассказала о любви к бане и недовольстве продуктами

Телеведущая и блогер Виктория Боня, проживающая в Европе, поделилась любовью к традиции посещения русской бани, которая с детства привлекает её.

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