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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Начинаем вторник празднично — с кофе и блинчиков "Сюзетт", которые сегодня

Начинаем вторник празднично — с кофе и блинчиков "Сюзетт", которые сегодня отмечают свои дни. И вообще сегодня Международный день против диеты, так что — гуляй, душа 🔥 Добавить ярких акцентов сегодня помогут: *️⃣День без домашних заданий *️⃣День напитков (то есть не только кофе) *️⃣День встречи с Белым Рыцарем + День стиха на подушке — для романтично настроенных девушек *️⃣Праздник цветов "Анфестирия" — самый легкий способ представить, что вы на Кипре *️⃣День благодарности туристам *️⃣День концерта — давайте только не на нервах и без битья посуды, ок?.

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