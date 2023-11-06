Власти Перми планируют снести киоски на Северном кладбище и расширить его для захоронения бойцов СВО

Администрация планирует использовать землю для создания колумбария.Власти Перми приняли решение об уборке киосков на входе на Северное кладбище и расширении зоны почетного квартала для захоронения бойцов СВО.
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