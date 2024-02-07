Депутат Валуев: бояться ядерной войны не стоит, но готовиться к ней надо

Россиянам не стоит опасаться ядерной войны, однако нужно быть готовыми и к такому сценарию развития событий, считает первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев.
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