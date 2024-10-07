В Тамбове 7 октября отключат свет на семи улицах и в Пригородном лесу

В областном центре 7 октября временно отключат свет на семи улицах и в Пригородном лесу. Это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики, сообщает Центральная диспетчерская Тамбова.
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