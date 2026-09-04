Собянин: Москва расширяет меры поддержки пищевой промышленности

Москва формирует условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций. Сергей Собянин сообщил, что предприятиям доступны компенсация до 50 процентов ключевой ставки по инвестиционным кредитам, возмещение лизинговых платежей и льготные займы до 300 миллионов рублей со ставкой до шести процентов годовых.
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