Собянин: Москва расширяет меры поддержки пищевой промышленности

Москва формирует условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций. Сергей Собянин сообщил, что предприятиям доступны компенсация до 50 процентов ключевой ставки по инвестиционным кредитам, возмещение лизинговых платежей и льготные займы до 300 миллионов рублей со ставкой до шести процентов годовых.