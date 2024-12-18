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Шольц: Безопасность Германии в приоритете, но Украина не остаётся без внимания

Шольц: Безопасность Германии в приоритете, но Украина не остаётся без внимания

Шольц: Безопасность Германии в приоритете, но Украина не остаётся без внимания Юлия ЧелкановаУкраина продолжает оставаться в центре международного внимания, и канцлер Германии Олаф Шольц недавно сделал важные заявления касательно приоритетов своей страны в контексте конфликта.

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