Шольц: Безопасность Германии в приоритете, но Украина не остаётся без внимания Юлия ЧелкановаУкраина продолжает оставаться в центре международного внимания, и канцлер Германии Олаф Шольц недавно сделал важные заявления касательно приоритетов своей страны в контексте конфликта.