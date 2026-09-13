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Врач из Северодвинска погибла в массовом ДТП на трассе М-8

Врач из Северодвинска погибла в массовом ДТП на трассе М-8

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября, ФедералПресс. Среди 13 погибших в крупной аварии на федеральной трассе М-8 в Архангельской области оказалась врач из Северодвинска Дарья Рудная.

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