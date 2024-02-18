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Витамин Е в чистом виде для лица: применение, эффективность, рецепты масок, отзывы

Женщины довольно часто применяют витамин Е в чистом виде для лица, так как это просто чудодейственное средство, которое помогает замедлить протекающие возрастные изменения, а также хорошо подтянуть уже увядающую кожу, чтобы длительное время сохранить ее эластичность и упругость, а также разгладить ….

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