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Царьград

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Дмитрий Маркович возглавил Сибирское отделение РАН после ухода Пармона

Дмитрий Маркович возглавил Сибирское отделение РАН после ухода Пармона

Временно исполняющим обязанности председателя Сибирского отделения Российской академии наук назначен Дмитрий Маркович, известный специалист в области гидродинамики.

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