В парке Победы Орла качели едва не покалечили ребёнка

Установленные во время благоустройства парка Победы детские качели начинают приходить в негодность. Орловцы сообщают о том, что на одной из площадок на выходных сгнил деревянный брус, который едва не покалечил ребёнка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Большая стая «мат...
- Большая стая «мат...
- С Молодой орловец р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым