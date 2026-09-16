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Орелtimes

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В парке Победы Орла качели едва не покалечили ребёнка

В парке Победы Орла качели едва не покалечили ребёнка

Установленные во время благоустройства парка Победы детские качели начинают приходить в негодность. Орловцы сообщают о том, что на одной из площадок на выходных сгнил деревянный брус, который едва не покалечил ребёнка.

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