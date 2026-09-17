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Царьград

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Мэр Беляев начал установку железобетонных укрытий в Нижнекамске

Мэр Беляев начал установку железобетонных укрытий в Нижнекамске

В Нижнекамске по инициативе мэра Радмира Беляева начинается установка железобетонных укрытий. Первое пилотное укрытие планируется установить в парке "Семья".

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