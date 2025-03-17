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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Миранчука 0+0 в 4 матчах сезона МЛС. Хавбек «Атланты» провел всю игру против «Интер Майами» Месси

Сегодня хавбек «Атланты Юнайтед» не отметился результативностью в матче МЛС с «Интер Майами» (1:2), в котором он находился на поле все 90 минут.

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