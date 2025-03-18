В Крыму продолжает действовать штормовое

В Крыму продолжает действовать штормовоеОжидается резкое изменение погодных условий: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.
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