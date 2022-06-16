Губернатор Шумков в борьбе с "заветренными сосисками"

Анекдотичная ситуация в селе Кетово под "центром мысли" Курганом создалась во многом, благодаря именно губернатору Вадиму Шумкову, который недавно отличился нетерпимостью к "забугорным" словам типа "толерантность"… Об этом писали "Новые известия".