"Черный ящик". Депутат АКЗС Кривов об оппозиции, "предателях" и честных выборах

В большом интервью amic.ru политик рассказал об отношениях с персеком алтайской КПРФ Марией Прусаковой, о том, почему партия отвергает законопроекты "Единой России" и как его однажды решил проучить Карлин В последние годы коммунисты в Алтайском краевом Законодательном собрании остаются главным оппонентом партии власти.