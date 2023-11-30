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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Черный ящик". Депутат АКЗС Кривов об оппозиции, "предателях" и честных выборах

"Черный ящик". Депутат АКЗС Кривов об оппозиции, "предателях" и честных выборах

В большом интервью amic.ru политик рассказал об отношениях с персеком алтайской КПРФ Марией Прусаковой, о том, почему партия отвергает законопроекты "Единой России" и как его однажды решил проучить Карлин В последние годы коммунисты в Алтайском краевом Законодательном собрании остаются главным оппонентом партии власти.

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