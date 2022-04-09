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Жоаозиньо: «С российским паспортом тяжело получить визу. За границей он почти ничего не дает»

Жоаозиньо рассказал, какие преимущества ему дает российское гражданство. – Когда в последний раз пользовались российским паспортом? – Пользуюсь каждый раз, когда сажусь в самолет.

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