Жоаозиньо: «С российским паспортом тяжело получить визу. За границей он почти ничего не дает»

Жоаозиньо рассказал, какие преимущества ему дает российское гражданство. – Когда в последний раз пользовались российским паспортом? – Пользуюсь каждый раз, когда сажусь в самолет.
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