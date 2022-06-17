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Джабаров: Зеленский зомбирован конфликтовать до последнего украинца, как подталкивают его «старшие товарищи» с Запада

Джабаров: Зеленский зомбирован конфликтовать до последнего украинца, как подталкивают его «старшие товарищи» с Запада

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что украинский президент Владимир Зеленский всерьез не рассматривает переговоры с Россией, он зомбирован на войну до последнего украинца.

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