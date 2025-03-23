Володин анонсировал запрет рекламы на заблокированных в РФ интернет-ресурсах

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru На следующей неделе Государственная Дума рассмотрит законопроект о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной или запрещена на территории России.