Володин анонсировал запрет рекламы на заблокированных в РФ интернет-ресурсах

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru На следующей неделе Государственная Дума рассмотрит законопроект о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной или запрещена на территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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