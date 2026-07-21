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«Мир отныне бывает во мгле, есть уж те, что без крова и хлеба… С Днем Рожденья тебя на Земле, с Днем Рожденья тебя… но на Небе!»: Елена Задорнова трогательно поздравила отца с 78-летием

«Мир отныне бывает во мгле, есть уж те, что без крова и хлеба… С Днем Рожденья тебя на Земле, с Днем Рожденья тебя… но на Небе!»: Елена Задорнова трогательно поздравила отца с 78-летием

Дочь Михаила Задорнова Елена обратилась к покойному отцу в день его 78-летия. Артист, горячо любимый зрителями, мог бы отметить эту дату сегодня.

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