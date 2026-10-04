Сенатор Шейкин: мошенники шлют сообщения о пенсиях от имени Соцфонда

Мошенники рассылают пенсионерам сообщения от имени Соцфонда о перерасчете выплат и вынуждают их переходить на сторонние сайты, где выманивают данные карты или логин и пароль от «Госуслуг», заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
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