Сенатор Шейкин: мошенники шлют сообщения о пенсиях от имени Соцфонда

Мошенники рассылают пенсионерам сообщения от имени Соцфонда о перерасчете выплат и вынуждают их переходить на сторонние сайты, где выманивают данные карты или логин и пароль от «Госуслуг», заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.