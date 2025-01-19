«У богатых свои привычки»: экс-игрок «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал покупку петербургским клубом Луиса Энрике

За бразильца сине-бело-голубые готовы отдать 35 миллионов евро Экс-игрок «Зенита», лучший бомбардир команды в «золотом» 1984 году Юрий Желудков прокомментировал покупку петербургским клубом вингера «Ботафого» Луиса Энрике.
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