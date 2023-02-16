Каплина выиграла зачет спринтов на Кубке России, Носкова – 2-я, Сливко – 3-я, Казакевич – 6-я

Биатлонистка Елизавета Каплина выиграла зачет спринтов по итогам Кубка России в сезоне-2022/23. Кубок России-2022/23 по биатлону Зачет спринтов Женщины После 6 гонок из 6 1.
Популярные статьи
- Тренер вашингтонской школы фигурного катания о приходе Овечкина на тренировку: «Многие мамы попадали в обморок. Было приятно видеть суперзвезду такого уровня»
- Минеев – о нахождении в зоне боевых действий на Украине: «Самочувствие отличное, настрой на фоксе! Пока что втягиваюсь»
- Панфилова и Рылов стали участниками ледового шоу на круизном лайнере
Свежие комментарии