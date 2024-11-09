В МИД России заявили об угрозе разрыва дипотношений с США

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Угроза разрыва дипломатических отношений между Россией и США сохраняется в случае конфискации российских замороженных активов и эскалации ситуации на Украине, заявил в интервью «Интерфаксу» заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.