Оптимизм российской промышленности вырос в феврале на фоне увеличения спроса

Настроения промышленности РФ в феврале 2023 года продемонстрировали повышение оптимизма. Одним из факторов роста позитивного показателя стало увеличение спроса, следует из анализа Института Гайдара (ИЭП), данные которого приводит «Коммерсантъ».
Настроения промышленности РФ в феврале 2023 года продемонстрировали повышение оптимизма. Одним из факторов роста позитивного показателя стало увеличение спроса, следует из анализа Института Гайдара (ИЭП), данные которого приводит «Коммерсантъ».
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