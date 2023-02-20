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Оптимизм российской промышленности вырос в феврале на фоне увеличения спроса

Оптимизм российской промышленности вырос в феврале на фоне увеличения спроса

Настроения промышленности РФ в феврале 2023 года продемонстрировали повышение оптимизма. Одним из факторов роста позитивного показателя стало увеличение спроса, следует из анализа Института Гайдара (ИЭП), данные которого приводит «Коммерсантъ».

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