Якутская компания будет обеспечивать отопление в трех районах Забайкалья

Якутская ресурсная компания «Генерация» будет обеспечивать прохождение зимнего отопительного сезона в ряде населенных пунктов Забайкальского края, об этом сообщает пресс-служба краевого правительства с ссылкой на вице-премьера правительства региона Алексея Гончарова.
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