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Газета.ру

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Дмитриев назвал лицемерием критику ЕС сделки США и России по дизелю

Дмитриев назвал лицемерием критику ЕС сделки США и России по дизелю

Критика европейскими чиновниками сделки США и России по дизельному топливу является лицемерием. Об этом в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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