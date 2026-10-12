Дмитриев назвал лицемерием критику ЕС сделки США и России по дизелю

Критика европейскими чиновниками сделки США и России по дизельному топливу является лицемерием. Об этом в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.