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Итоги года (2023). Европа

После небольшого перерыва продолжаем. Теперь про Европу.На самом деле такой единой сущности нет, и чем дальше, тем больше – Европа расползается по частным квартирам, где каждый сам за себя (и это в общем-то хорошо).

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