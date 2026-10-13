Золотой тенор России Николай Басков в честь своего 50-летнего юбилея устраивает концерт, а после него небольшое афтепати, на которое пригласили и певца Филиппа Киркорова.
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