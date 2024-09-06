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Не только табачные ларьки: вскрылись новые подробности дела полицейской ОПГ в Ростове

Не только табачные ларьки: вскрылись новые подробности дела полицейской ОПГ в Ростове

Свою дань коррумпированные силовики собирали с самых разных торговых точек.Ещё в апреле этого года оперативники накрыли полицейскую ОПГ, которая, как тогда сообщалось, за деньги оказывала помощь владельцам табачных торговых точек.

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