Не только табачные ларьки: вскрылись новые подробности дела полицейской ОПГ в Ростове

Свою дань коррумпированные силовики собирали с самых разных торговых точек.Ещё в апреле этого года оперативники накрыли полицейскую ОПГ, которая, как тогда сообщалось, за деньги оказывала помощь владельцам табачных торговых точек.
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