СМИ рассказали о трагедиях детей «Ералаша»

Корреспонденты РИА «Новости» рассказали о судьбах талантливых детей-актёров из киножурнала «Ералаш». Мальчик из неблагополучной семьи Алексей Фомкин попал в кино случайно, но запомнился многим по роли Коли Герасимова из фильма «Гостья из будущего».