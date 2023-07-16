Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

СМИ рассказали о трагедиях детей «Ералаша»

СМИ рассказали о трагедиях детей «Ералаша»

Корреспонденты РИА «Новости» рассказали о судьбах талантливых детей-актёров из киножурнала «Ералаш». Мальчик из неблагополучной семьи Алексей Фомкин попал в кино случайно, но запомнился многим по роли Коли Герасимова из фильма «Гостья из будущего».

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