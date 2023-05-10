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В Саратове пенсионерку и ребенка насмерть придавило деревом в парке

В Саратове пенсионерку и ребенка насмерть придавило деревом в парке

По данным RT, два человека погибли при падении дерева в городском парке Саратова. Инцидент произошел около 14 часов дня.

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