Человек пострадал при пожаре квартиры в калужской деревне

Около шести часов утра 29 июня в квартире дома на Молодежной улицы в деревне Большое Алешино Мещовского района произошел пожарОколо шести часов утра 29 июня в квартире дома на Молодежной улицы в деревне Большое Алешино Мещовского района произошел пожар.
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