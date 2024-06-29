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Калужские новости

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Человек пострадал при пожаре квартиры в калужской деревне

Человек пострадал при пожаре квартиры в калужской деревне

Около шести часов утра 29 июня в квартире дома на Молодежной улицы в деревне Большое Алешино Мещовского района произошел пожарОколо шести часов утра 29 июня в квартире дома на Молодежной улицы в деревне Большое Алешино Мещовского района произошел пожар.

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