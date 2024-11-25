Стала известна причина взрыва в салоне автобуса на Лиговском проспекте

В городе принято решение приостановить эксплуатацию автобусов этой модели В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» назвали причину, по которой накануне, 24 ноября, произошел взрыв в салоне рейсового автобуса на Лиговском проспекте.