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Жителей Подмосковья просят поторопиться и проголосовать: мусоропровод или колясочная

Жителей Подмосковья просят поторопиться и проголосовать: мусоропровод или колясочная

Пока есть возможность переоборудовать мусоропровод бесплатно.Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, напоминает, что в регионе продолжается пилотный проект по обустройству колясочных в местах мусоропроводов.

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