Эпопея Юлиана Мунтяна продолжается. Стамате получила ответ от Антикоррупционной прокуратуры по этому делу

Председатель Комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Олеся Стамате сообщила, что получила ответ от Антикоррупционной прокуратуры относительно запрошенной информации по делу Юлиана Мунтяна, бывшего члена ВСМ, обвиняемого по делу о коррупции.
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