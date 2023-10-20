Эпопея Юлиана Мунтяна продолжается. Стамате получила ответ от Антикоррупционной прокуратуры по этому делу

Председатель Комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Олеся Стамате сообщила, что получила ответ от Антикоррупционной прокуратуры относительно запрошенной информации по делу Юлиана Мунтяна, бывшего члена ВСМ, обвиняемого по делу о коррупции.